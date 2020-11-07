فاروق الباز : "أكبر خيبة للتعليم كانت أيام مبارك" (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن جينات الذكاء والنباهه في المصريين مرتفعة جدا، معلقا: "المخ المصري هايل.. إحنا مشكلتنا أن الستين السنة اللي فاتت كنا خربانين".

وأشار "الباز"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البحث العلمي يتبع التعليم فكلما تحسن مستوى التعليم ارتفع مستوى البحث العلمي، مضيفا: "أكبر خيبة في التعليم بمصر كانت في عهد مبارك".

وأضاف الدكتور فاروق الباز، أن القيادة السياسية الحالية تسير في الطريق السليم لتطوير التعليم، معلقا: "بدأنا نمشي صح".

هذا، وقال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية قلق، معتبرا أن أصوات الناخبين هى من ستحسم السباق الانتخابي بين بايدن وترامب، متوقعا أن بايدن هو الأقرب للفوز. 

وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الغالبية العظمى ستكون عاقلو وستقبل الوضع أيا كان، وأعمال العنف ستكون قليلة، وإن حدثت ستكون من مؤيدي ترامب حال خسارته، ولكن سيتم التعامل معهم فورا.

وأضاف أن نجل ترامب صرح صباح اليوم "إحنا مش هنسيب البيت الأبيض"، منوها بأنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة النهائية ولكن قد يكون بعد أسبوعين.

وعن الوضع حال فوز بايدن بالانتخابات، أوضح أن السياسات الأمريكية واحدة، ولن يكون هناك تغيير، حيث أن الدبلوماسية المصرية قادرة على التعامل مع السياسة الأمريكية.

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