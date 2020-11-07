"المفتي": الإبلاغ عن السارق ليس فتنة بل واجب شرعي (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية إن الإبلاغ عن الشخص السارق ليس فتنة بل واجب شرعي يؤجر المبلغ عليه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الفعل هو ترجمة للكلام في أن الحق في العقاب من مسؤولية الدولة.

ولفت المفتي إلى أن المُبلغ فعل ما كان يجب عليه لأن الشريعة الإسلامية تعتبر أن الجمهور له دوره في الحفاظ على المجتمع.

كما استنكر مفتى الديار المصرية، الاعتداء على الأبرياء في أوروبا مهما اختلفت ديانتهم، مضيفا: "نحن بالطبع لا نقر الاعتداء على الرسول لكن نريد أن نرسخ ثقافة أن الحق فى العقاب فى أى جريمة للدول يكون فى إطارها القانونى".

وأضاف أنه علينا تطبيق الفقه الإسلام فى إطار مؤسسى وإسناد كل تخصص إلى ذوى الاختصاص فيه، موضحًا أن حق ولى الدم يكون باللجوء إلى القضاء وليس بشكل فردى يصدر الأحكام وينفذ العقاب. 

وأشار مفتى الديار المصرية، إلى أن الخلل الموجود فى تنفيذ العقاب جاء على يد بعض الجماعات الإرهابية التى استلبت حق الدولة في الأحكام والعقاب والقتال، لافتا إلى أن حديث الرسول – صلى الله عليه وسلم - عن تغيير المنكر جاء لتشكيل نوع من الرقابة على سلوكيات الإنسان وهذه الرقابة الآن في يد المؤسسات الرسمية.

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