بمشاركة حجازي.. الاتحاد يتعادل مع التعاون في الدوري السعودي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة اتحاد جدة والتعاون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(دوري المحترفين السعودي).

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد من البداية وحتي النهاية، وقدم حجازي أداء جيد على الصعيد الدفاعي.

وتقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي رومارينيو من ضربة جزاء في الدقيقة59، قبل أن يسجل عبد الله الجوعي هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 73.

ورفع الاتحاد رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حجازي التعاون الاتحاد

أخبار تهمك

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 12 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يعرض 3 لاعبين في صفقة بيكهام.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء الشباب والتعاون في الدوري السعودي

التعادل يحسم موقعة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. والسومة يسجل هدفا للتاريخ

التعادل يحسم ديربي الأهلي والاتحاد

اتحاد جدة يبدأ مشواره في الدوري السعودي بالفوز على الرائد بثلاثية

الاتحاد يسقط في فخ ضمك.. والتعاون يقلب الطاولة على العدالة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والهدافين بعد مباريات اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب