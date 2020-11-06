بمشاركة حجازي.. الاتحاد يتعادل مع التعاون في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة اتحاد جدة والتعاون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم(دوري المحترفين السعودي).





وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد من البداية وحتي النهاية، وقدم حجازي أداء جيد على الصعيد الدفاعي.





وتقدم الاتحاد عن طريق البرازيلي رومارينيو من ضربة جزاء في الدقيقة59، قبل أن يسجل عبد الله الجوعي هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 73.





ورفع الاتحاد رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، متفوقا بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الحادي عشر بنفس الرصيد.



