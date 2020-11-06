رسميا .. سرس الليان يقتنص "حلة" لموسمين استعدادا للقسم الثاني

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يستعد الفريق الكروي الأول، بنادي سرس الليان، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم االثاني 2020-2021.



وحصل الفريق السرساوي، على توقيع اللاعب محمد رمضان الشهير بـ "حله" جناح مهاجم فريقا غزل شبين وميت خاقان، لتدعيم صفوفة، لمدة موسمين.



ويواصل سرس الليان مرانه في الواحدة من ظهر السبت، عقب راحه 24 ساعه، ويشارك في التدريبات اللاعبين القدامي المنتظر قيدهم بالقائمة الأولى منهم أحمد رزق، وحلمي أحمد، وعلي صلاح عشري، الذي قام بالتجديد مؤخراً، ومحمد كمال، ومحمد سعيد، وأحمد عيد، ومصطفى بديوي، ومحمود شيحه، وأشرف سرور، وخالد علي بيبو، وأحمد طلعت الذي يقترب من التجديد، بجانب بعض الناشئين.



ورحل عن سرس الليان عدد من اللاعبين منهم سامح بكري، ومجدي جدوع، وأحمد محمد اسماعيل غراب"بالي"، ومحمد عادل زياده وفريد دويدار، وعبد الفتاح سعيد لإنتهاء عقودهم.

