محمود عبد المغني يروي قصة زواجه مع منى الشاذلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:05 م
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
لمياء علي
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تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن تفاصيل قصة تعارفه على زوجته، متوجهًا لها برسالة حب مؤثرة.

وقال محمود خلال اللقاء الذي جمعه مع أسرته مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج معكم المذاع عبر فضائية CBC: بداية القصة كانت حاجة كدا روحانية وربانية وقت ما شافتني في برنامج.

وطلب محمود من زوجته مي أن تكمل سرد قصة تعارفهما والتي قالت: كان في برنامج له بيتذاع على التلفزيون وانا كنت قاعدة انا وبابا بناكل، وكان بيتكلم انه في شهر 2 أو 3 هيتجوز، وانا مكنتش اعرفه، وفجأة حسيت ان جوايا حاجة بتقولي انتي هتتجوزيه، ولقيت نفسي بقولها بصوت عالي، وقتها قلت لبابا انا هتجوزه.

يذكر أن محمود عبد المغنى، يشارك حاليًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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