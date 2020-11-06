الكشف عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر تطورات تعاقد الأهلي مع الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في للتعاقد مع سيرينو خلال الفترة المقبلة، ولم الشمل بين الثنائي من جديد.

وتحدث نجم الأهلي السابق خلال حديثه ببرنامجه "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورت"، قائلا: "سيرينو وافق على الانضمام للأهلي بشكل رسمي ولكن المسألة الآن في المقابل المادي فقط".

وتابع: "المفاوضات مازالت مستمرة، ولكن لا نعرف حتى الآن من سيرحل من الأجانب من أجل إفساح المجال لانضمام اللاعب".

وأكد شوبير في وقت سابق: "هناك مفاوضات متقدمة مع اللاعب والأهلي حسم الصفقة، ولكن انضمام سيرينو سيكون في يناير، وسيتم قيده في أفريقيا ابتداءً من الدور التالي، وهذا يعني أن بادجي مكمل في الأهلي".

وواصل: "المبلغ الذي طلبه صن داونز للاستغناء عن اللاعب كبير، ولكن هناك مفاوضات مستمرة بين الطرفين، في ظل رغبة اللاعب بالانضمام للأهلي".

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