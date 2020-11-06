"حلقتلهم شعرهم وعملت محشي".. محمود عبد المغني يتحدث عن يومياته خلال فترة الحظر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:48 م
محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني
لمياء علي
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تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن فترة الحظر في ظل أزمة فيروس كورونا وكيف قضى وقته خلال هذه المرحلة.

وقال محمود خلال اللقاء الذي جمعه مع أسرته مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج معكم المذاع عبر فضائية CBC، إن خلال فترة الحظر قام بطبخ أكلات عديدة مثل الفراخ المشوية والمحشي والمعكرونة.

وأضاف محمود: فجأة لقينا الدنيا اتقفلت وقعدنا في البيت، وشعر ولادي بقى طويل، بدأت أنا أتحرك لأن مفيش حلاقين، وعملت مكرونة بصوص الريحان وفراخ مشوية ومحاشي.

يذكر أن محمود عبد المغنى، يشارك حاليًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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