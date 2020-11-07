محافظ الإسكندرية تكشف تفاصيل تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد غدا لسوء الأحوال الجوية بناءا على التقارير التي وردت من هيئة الأرصاد الجوية، لافتا إلى انه من المقرر أن تصدر الجامعات قرار بتعطيل الدراسة غدا أيضا.





وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء " المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هيئة الأرصاد أوضحت أن المحافظة ستتعرض لأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدار اليوم، ولهذا تم تعطيل الدراسة حفاظا على سلامة الطلاب، مؤكدا أنهم إتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار.





وأضاف، أنه تم الدفع بسيارات الصرف الصحي في المناطق الساخنة التي تتجمع بها المياه لتصريف المياه أول بأول، مؤكدا أنهم سيعملون على توفير سيولة مرورية حتى لا يحدث تكدس في الشوارع، مناشدا المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة.





إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس السبت نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.





- طقس بارد على شمال الصعيد.





- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).





- أمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد)، ومتوسطة 60% تقريبًا (بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: