تعرف على موعد انضمام لاعبي الزمالك لمعسكر المنتخب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، موعد الثالثة من عصر غداً، السبت، لانضمام لاعبي الزمالك إلى معسكر الفراعنة، بعد حصولهم على راحة سلبية لمدة يومان عقب الانتهاء من مباراة الرجاء المغربى، التى أقيمت يوم الأربعاء الماضى، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 


وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول  لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، أسماء المنضمين من لاعبى الزمالك لقائمة الفريق الوطني استعداداً للتحضيرات الرسمية لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومى 14 و17 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، واللاعبون المنضمون هم: محمد أبوجبل ومحمود حمدى (الونش) ومحمود علاء وطارق حامد واحمد سيد  (زيزو) ومصطفى محمد، وينضم هؤلاء اللاعبون إلى تدريبات المعسكر المفتوح غدا فى تمام الساعة الثالثة عصرا بعد إخطارهم بشكل رسمى من جانب جهاز المنتخب، بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراتهم أمام الرجاء البيضاوي في لقاء العودة لقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف لاعبي الزمالك، يتواجد في معسكر المنتخب الأول حاليا، 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي".

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