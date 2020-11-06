بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أسماء الراحلين عن الفريق لعدم حاجته لخدماتهم.

المدرب الجنوب إفريقي يبحث عن مواصفات خاصة تتناسب معه وطريقته في اللعب، فهو لا يطلب لاعبين يمتلكون السرعة أو القوة البدنية العالية، وإنما يرغب في لاعبين لديهم مهارات خاصة.

وأبلغ موسيماني إدارة الأهلي بعدم حاجته لثلاثة لاعبين من صفوف الفريق، أحمد الشيخ، وجيرالدو، وآليو بادجي.

يضاف إلى ذلك أنه رفض عودة عدد من المعارين، وهم صلاح محسن وفوزي الحناوي وكريم يحيى ومحمد عبد المنعم، المعارون لفريق سموحة، وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم علي، وأكرم توفيق، المعارون لفريق الجونة، وعمرو جمال وأحمد علاء، المعارون لفريق طلائع الجيش، وعمار حمدي معار الاتحاد السكندري، ووليد أزارو الذي تم بيعه للاتفاق وحسين السيد إلى الاتحاد السكندري.

فيما لم تتضح الرؤية بالنسبة لمحمد شريف حتى الآن المعار إلى صفوف إنبي، رغم انتهاء إعارته إلا أن الأهلي لم يبلغه بالقرار النهائي.

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