أزمة في باريس سان جيرمان بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية أنه تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة لدى باريس سان جيرمان بطلها نم الفريق البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.





وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن مسئولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لا يتخيلون خوض مباراتي فنزويلا وأوروجواي يومي 14 و18 من الشهر الحالي في تصفيات كأس العالم بدون نيمار، حيث يعتبرونه حجر الأساس على الرغم من معاناته من إصابة عضلية في الفخذ.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد البرازيلي لا ينوي استغلال حقه في استدعاء نيمار للمعسكر الدولي لذا دخل في مشاورات مكثفة مع إدارة النادي الفرنسي.





ونوهت الصحيفة الفرنسية أنه هناك تخوف في باريس سان جيرمان من المخاطرة بإشراك نيمار في الوقت الذي صرح فيه الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق بأنه لا يمكنه المشاركة في المباريات إلا بعد فترة التوقف الدولي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يخشى أيضًا من تفاقم آلام نيمار خاصة أن الفريق مقبل على أجندة مضغوطة، حيث سيخوض 10 مباريات حتى حلول أعياد الميلاد المجيد.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن خطة باريس سان جيرمان تتمثل في استغلال فترة التوقف الدولي في تجهيز نيمار وخضوعه لفترة تعافي واستشفاء ليكون جاهزًا لمباراة موناكو المقرر لها يوم 20 من نوفمبر المقبل.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار لا يشعر أنه سليم بنسبة 100% إلا أن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل ينتظر الموقف النهائي للمشاورات بين الاتحاد البرازيلي وإدارة باريس سان جيرمان.



