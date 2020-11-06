تراجع فى المكاسب الأسبوعية لأسعار النفط بنهاية التعاملات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:16 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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تراجعت المكاسبة الأسبوعية لأسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن الطلب، لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

وأثارت عمليات الإغلاق الجديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مخاوف بشأن توقعات الطلب، في حين ظلت الأسواق في حالة تأهب بسبب فرز الأصوات الذي طال أمده في الانتخابات الأمريكية.

ويشير تعداد الأصوات والاتجاهات من الانتخابات الأمريكية إلى احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في حزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يثقل كاهل النفط.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر  بنحو 4.3 بالمائة إلى 37.14 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 3.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:45 مساء بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 3.2 بالمائة إلى 39.50 دولار للبرميل.

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