"جاب كشري وهي بتولد".. محمود عبد المغني يحكي موقف طريف جمعه بزوجته

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:26 م
محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني
لمياء علي
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تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن كواليس اليوم الذي وضعت فيه زوجته ابنتهما الكبرى مريم وأكد على أن مجيئها تسبب في تغيير حياته للأفضل.

وقال محمود خلال اللقاء الذي جمعه مع أسرته مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر برنامج "معكم" الذي يعرض عبر فضائية CBC، إن كواليس هذا اليوم لا تنسى، حيث قالت زوجته أنها أثناء دخولها غرفة العمليات سألت عليه لتفاجأ بأنه ذهب لتناول وجبة كشري.

وأضاف محمود: لقيت الكشري لسة نازل سخن جدا فمقدرتش اقاوم وهي كانت لسة قدامها ساعة ساعتين على الولادة، وعوضتها ودخلت معاهم العمليات وانا لاعمري ليا في العمليات ولكن كنت معها.

وتابع: جات مريم غيرتلنا حاجات كتير في حياتنا وهي بالنسبة لنا أحلى حاجة في الدنيا، وكانت بتكبر قدامنا، احساس حلو ان يبقى في حاجة منك تبقى شايفها وبتتعامل معها.


يذكر أن محمود عبد المغنى، يشارك حاليًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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