ريال مدريد يذرس التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 أشارت تقارير صحفية ، اليوم الجمعة، بأن ريال مدريد وضع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، ضمن اهتماته في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت"، فإن ألابا يحظى باهتمام برشلونة وريال مدريد، في ظل سعي الفريفين لتدعيم دفاعهما، واشترط ألابا على بايرن، الجصول على 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو رقم لن يستطيع برشلونة دفعه.

يذكر أن عقد ألابا مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل التجديد حتى الآن، ولعب بيني زافي وكيل اللاعب، دورًا كبيرًا في نقل ألابا إلى ريال مدريد، رغم اهتمام إنتر ميلان أيضًا، وهو الشيء نفسه الذي فعله مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن بايرن رفض الأمر.

وتابعت  الصحيفة، أن رغبة الريال في ضم ألابا، بسبب قدرته على اللعب بقدمه اليسرى، وهو ما لا يجيده الثنائي رافائيل فاران وإيدر ميليتاو، كما يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وأكدت أن ريال مدريد أيضًا لن يدفع راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًا، لكن من الممكن أن يدفع 20 مليون يورو فقط.

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