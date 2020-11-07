عبدالمنعم سعيد: "ترامب" كاره للمؤسسات الأمريكية (فيديو)

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكور السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع شخصية ذات سمات غائبة عن المؤسسة الأمريكية، فهو كاره لها، ولا يوجد لديه مشكلة في التعبير عن ذلك، وهو لديه قاعدة مكونة من البيض والإنجيليين فقط في أمريكا.

وأضاف في لقائه عبر الأقمار الصناعية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن دونالد ترامب يخاطب القاعدة الامريكية اليمينية المتطرفة المؤيدة له، كما أنه يستخدم كلمات قاسية في خطاباته.

واستكمل أن شخصية ترامب هي سبب الحالة الذي تعيشها أمريكا حاليا، موضحا أن حديث ترامب عن التزوير في الانتخابات والتشكيك في المؤسسات ليس بجديد، ولكنه خط انتهجه دونالد ترامب منذ عام 2015 عندما تحدث عن خصومه المزورين الذين يحاولون التلاعب بالانتخابات.

إلى ذلك، كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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