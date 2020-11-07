عمرو أديب: بايدن الأقرب لرئاسة البيت الأبيض.. وترامب يحتاج إلى معجزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، ولكن بنسبة 99% سيكون الرئيس الجديد هو بايدن، مشيرًا إلى أن ترامب يحتاج إلى معجزة حتى يفوز في السباق الرئاسي، وأمامه فرصة في المحاكم.





وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، عن رفضه لاعتقاد البعض أن تولى بايدن يعني عودة الإخوان، معقبا: "في ناس بتلطم وتنوح إيه اللي بتعملوه ده.. مصر مش جمهورية موز، ومصر 2020 مختلفة عن 21013".





وأضاف: "لا بايدن هو أوباما، ولا مصر حاليا هى مصر في 2013"، لافتا إلى أن مصر صديق لكل الدول، وحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن يجب أن يفهم أنه سيكون له مصالح مع مصر، ويجب أن يرعى هذه المصالح، وحديثه أثناء الانتخابات سيكون مختلفا عن حديثه بعد توليه الحكم.





إلى ذلك، كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.





وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.





وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".





وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.



