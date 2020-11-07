عمرو أديب: بايدن الأقرب لرئاسة البيت الأبيض.. وترامب يحتاج إلى معجزة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:10 ص
بايدن وترامب
بايدن وترامب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، ولكن بنسبة 99% سيكون الرئيس الجديد هو بايدن، مشيرًا إلى أن ترامب يحتاج إلى معجزة حتى يفوز في السباق الرئاسي، وأمامه فرصة في المحاكم.

وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، عن رفضه لاعتقاد البعض أن تولى بايدن يعني عودة الإخوان، معقبا: "في ناس بتلطم وتنوح إيه اللي بتعملوه ده.. مصر مش جمهورية موز، ومصر 2020 مختلفة عن 21013".

وأضاف: "لا بايدن هو أوباما، ولا مصر حاليا هى مصر في 2013"، لافتا إلى أن مصر صديق لكل الدول، وحليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية، وبايدن يجب أن يفهم أنه سيكون له مصالح مع مصر، ويجب أن يرعى هذه المصالح، وحديثه أثناء الانتخابات سيكون مختلفا عن حديثه بعد توليه الحكم.

إلى ذلك، كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب تقدم ترامب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 11 ساعة

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الأهلي في الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ يوم

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه ضربة قاضية إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يعرض 3 لاعبين في صفقة بيكهام.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: بايدن الأقرب لرئاسة البيت الأبيض.. وترامب يحتاج إلى معجزة

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 14 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ حوالي 4 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يسابق الزمن للتخلص من هذا الثنائي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

عاجل.. حملة ترامب ترفع دعوى تزعم التلاعب بالأصوات بنيفادا

عاجل.. ترامب: حققنا انتصارًا قانونيًا كبيرًا في بنسلفانيا

بايدن يتفوق على ترامب في ولاية نيفادا حتى الآن

عاجل.. بايدن: يتم فرز الأصوات.. ونشعر بالرضا عن نتيجتنا

عماد الدين حسين: نتهيأ لقبول بايدن رئيسا لأمريكا ما لم تحدث معجزة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب