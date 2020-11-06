الزمالك يرفض تأجيل مباراتي حسم دوري اليد
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:07 م
رامي بشاي
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أكد حمادة عبدالبارى المدير الادارى للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أن النادي يرفض تأجيل مباراتي تحديد بطل الدورى والتى كان مقررا اقامتهما يومي الخميس والجمعة القادمين وذلك بعد أن تقدم النادى الأهلي بطلب للاتحاد المصرى لكرة اليد بتأجيل المباراتين لنهاية الدور الأول من دورى المرتبط بحجة تجهيز الناشئين نظرا لنقص فريقه عددا من اللاعبين الذين تعاقدوا مع أندية أخري.
وأضاف عبد الباري أن هذا الأمر هو نفس ما يقع علي الزمالك ولكن النادي تمسك بتنفيذ اللائحة والتى تنص على استكمال البطولة بنفس قوانينها.
واختتم المدير الإداري ليد الزمالك بان النادي يطالب الاتحاد المصرى لكرة اليد بتنفيذ الجدول المعلن مسبقا لختام البطولة.