صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الاتحاد.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، جونز.

خط الهجوم: فيرمينو، ماني، محمد صلاح.

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