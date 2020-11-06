شبكة "سي إن إن": حظر الطيران فوق منزل جو بايدن

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
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أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنه تم حظر الطيران فوق منزل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة

 

وأوضحت الشبكة نقلا عن إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، أن منطقة حظر الطيران يبلغ قطرها ميلا واحدا وهي نشطة الآن حتى صباح الأربعاء القادم.

 

بدورها قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتا فوق مركز "تشيس" القريب حيث جرى إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل، إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية.

 

وكانت وكالة الخدمة السرية في الولايات المتحدة أرسلت عملاءها إلى مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير تحسبا لفوز بايدن.

 

ومن أهم مهام وكالة الخدمة السرية حماية رئيس الولايات المتحدة، ونائب الرئيس، وأسرهم.

 

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