محمود عبد المغني: كنت خايف من عودة أولادي للمدارس بسبب الكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:43 م
محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني
لمياء علي
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حل الفنان محمود عبد المغني مع أسرته ضيوفا مع الإعلامية منى الشاذلي، وذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "معكم" الذي يعرض عبر فضائية CBC.

وتحدث محمود خلال اللقاء عن عودة أبناءه إلى المدارس في ظل وجود أزمة فيروس كورونا، وقال إنه كان متخوف من عودتهم.

وأضاف أن زوجته اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من خطر كورونا وكذلك المدرسة كان لها دورا كبيرا في الالتزام بالاحتياطات.

يذكر أن محمود عبد المغنى، يشارك حاليًا في مسلسل "خيط حرير"، وهو من بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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