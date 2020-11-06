أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى في شهرين

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت أسعار الدولار أدني مستوي في شهرين  خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تقرير الوظائف الشهري ومع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي لنحو 638 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بأكثر من التوقعات، كما هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.9 بالمائة.

وينتظر المستثمرون الحسم في نتائج الانتخابات الأمريكية مع اقتراب المرشح جو بايدن كثيراً من البيت الأبيض.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تثبيت معدل الفائدة، مشدداً على استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء.

وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1886 دولار، كما انخفض بنحو 1 بالمائة مقابل الين عند 103.34 ين.

وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3170 دولار، كما انخفضت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.6 بالمائة إلى 0.8988 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 92.21 وهو أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر الماضي.

أخبار تهمك

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 22 ساعة

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يعرض 3 لاعبين في صفقة بيكهام.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

غدًا.. وكيل الأزهر يفتتح معهدًا جديدًا بمحافظة الدقهلية

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب