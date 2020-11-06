أسعار الدولار تسجل أدنى مستوى في شهرين

سجلت أسعار الدولار أدني مستوي في شهرين خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية بعد تقرير الوظائف الشهري ومع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.





وأضاف الاقتصاد الأمريكي لنحو 638 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بأكثر من التوقعات، كما هبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.9 بالمائة.





وينتظر المستثمرون الحسم في نتائج الانتخابات الأمريكية مع اقتراب المرشح جو بايدن كثيراً من البيت الأبيض.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالأمس تثبيت معدل الفائدة، مشدداً على استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء.





وبحلول الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1886 دولار، كما انخفض بنحو 1 بالمائة مقابل الين عند 103.34 ين.





وتراجع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.3170 دولار، كما انخفضت مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.6 بالمائة إلى 0.8988 فرنك.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 92.21 وهو أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر الماضي.