اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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استعدت اللجان الانتخابية بالقاهرة لإستقبال المواطنيين غدا السبت، للتصويت فى انتخابات البرلمان بتصميمات تحاكي مبنى البرلمان.

وأتمت أجهزة الامن بمديرية امن القاهرة تحت اشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة استعداداتها الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب بخطة تأمين مشددة.

ووضعت الأجهزة الامنية بالقاهرة خطة امنية محكمة لتامين العاصمة، خلال مرحلة الأنتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على أنشاء غرفة عمليات متابعة الإنتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للادلاء باصواتهم.


واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكلا من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الإنتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الإنتقال تحسبًا لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل، كما أكد على ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين إنتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.
كما أشتملت الخطة على قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان ومحيطها بصفة دورية حتى انتهاء عمليات التصويت وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها.

وشدد مدير الأمن، على تطبيق سياسة الوزارة فى تأمين سير العملية الانتخابية، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى اللازم للتيسير على الناخبين، ومنها تجهيز مقاعد متحركة لكبار السن وذوى الإعاقة للتيسير عليهم.
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)
اللجان الإنتخابية بالقاهرة تستعد لإستقبال الناخبين (صور)

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