ترامب: ولاية جورجيا يوجد بها بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة

قال دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أنه يوجد بطاقات اقتراع عسكرية مفقودة في ولاية جورجيا، وجاء التصريح بعد أن حقق منافسة جو بايدن تقدم عليه.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أين بطاقات الاقتراع العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟".

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لن يعترف بهزيمته في الانتخابات في حال وقوعها.

ونقلت الشبكة عن مساعدين مقربين لترامب أن الأخير لم يقم بإعداد "خطاب التنازل" الذي عادة ما يلقيه المرشح الخاسر في الانتخابات الأمريكية.

وكان ترامب قال الثلاثاء الماضي، إن الفوز بالانتخابات الرئاسية "أمر هين"، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

وحتى الآن يتقدم بايدن في عدد الأصوات داخل المجمع الانتخابي بـ 264 صوتًا مقابل 214 صوتًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.