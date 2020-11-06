بعد قتلها أمها.. ربة منزل تقتل طفلها بـ"طريقة بشعة" بالبحيرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت مدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ربة منزل علي قتل طفلها الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، بطريقة بشعة، بعد أن قامت بتعذيبه وخلع أظافره بناء علي التقرير الطبي المبدئي، وتم التحفظ عليها لحين إصدار التقرير النهائي للطب الشرعي.

البداية ترجع حينما وصل الطفل "مصطفي ك.ع" ٥ سنوات إلي مستشفى كفر الدوار المركزي، بصحبة والدته التي ادعت أنه تعرض لحالة إغماء، وحاولت مغادرة المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليه، إلا أن أطباء قسم الاستقبال لاحظوا آثار تعذيب على جسد الطفل، وأبلغوا الجهات الأمنية، وتم التحفظ على الأم لحين وصول التقرير النهائي من الطب الشرعي.

كما تبين أن الطفل تعرض لتعذيب وضرب مبرح على يد والدته، والتي خرجت من السجن بعد عقوبة قضتها لقتل أمها بمساعدة زوجها وشخص آخر، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، والتي أمرت بعرضه على الطب الشرعي.

وقالت مصادر طبية، أن التقرير الطبي الأولي للطفل أفاد بوجود آثار جروح بالوجه والساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخلع إظفر البنسر بالبيد اليسرى ووجود جروح دائرية بالجسم نتيجة إطفاء سجائر، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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