محترف الأهلي يتحدث عن أمنتيه بمزاملة أسطورة القلعة الحمراء

كشف السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي المصري، عن أمنيته باللعب مع محمد أبو تريكة، نجم الأحمر الأسبق.





وقال بادجي، في تصريحات صحفية: "كاف" برفقة ثنائي الأهلي جونيور أجاي وجيرالدو: "أسطورة من الأهلي تود اللعب بجوارها؟ محمد أبو تريكة، أفضل مبارياتي مع الفريق، هي مواجهة صن داونز في إياب ربع النهائي".





وتابع بادجي أنه يفضل تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90، عن تسجيل هدف ثالث لفريقه بعد مرواغة 3 لاعبين، مشيرا إلى أن الموسيقى التي تسبق مواجهات دوري الأبطال تمنحه مشاعر إيجابية؛ لأن مواجهات إفريقيا قوية وتختلف عن الدوري وتجعله مستعدا للمباراة.



