"صحة الدقهلية": 135 سيارة إسعاف وتأمين اللجان لبرلمان 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إن الأسطول في هيئة السعاف بالدقهلية به 135 سيارة، و95 سيارة إسعاف منشرة لتأمين المقار الانتخابية على مستوى المحافظة و40 سيارة لخدمة المرضى في أي حالات طارئه على مدار يومي الاستحقاق الدستوري برلمان 2020.

هذا، وتعد محافظة الدقهلية من أبرز محافظات المرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2020، وهي من المحافظات الكبرى يتنافس بها 352 مرشحا في 10 دوائر انتخابية لاختيار 21 مرشحا ممثلين عن المحافظة في البرلمان.

وفي ذات السياق رفعت كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدقهلية حالة الطوارئ للاستعداد للانتخابات البرلمانية 2020 تحت إشراف الدكتور أيمن مختار، محافظ الإقليم واللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية 

واستعدت محافظة الدقهلية لانتخابات برلمان 2020 بجاهزية غرف العمليات علي مستوي المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركز ومدينه لمتابعة سير عمليات الانتخابات الاستحقاق الدستوري البرلماني 2020، والمقرر اجراؤها يومي 7و 8 نوفمبر الجاري.

وكلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل مركز عمليات داخل كل وحدة محلية يعمل على مدار24 ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة بقيادة رئيس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه، وربطها جميعا بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع أي حدث طارئ، فضلا عن رفع حالة الطوارئ بقطاعات الصحة - الإسعاف - الحماية المدنية- والكهرباء - ومياة الشرب والصرف الصحي وذلك للتعامل الفوري مع اية أحداث طارئة ولإتمام العملية الانتخابية علي اكمل وجه دون اية معوقات.

وشدد المحافظ على التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمديريات بالمحافظة، والتواصل مع رؤساء الأحياء لمراجعة واتمام كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها بين محافظات الجمهورية.

يذكر أن الكتلة التصويتية بالدقهلية تبلغ 4 مليون و352 ألف و87 ناخب وإن إجمالي عدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا، و عدد اللجان الفرعية 1426 لجنة.

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