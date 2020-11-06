5 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع رحيل بعض النجوم عن برشلونة في يناير المقبل من أجل توفير المال اللازم لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جديد.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة اجتمع مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق ورامون بلانيس المدير الرياضي للبرسا وأخبرهم بأن التعاقد مع لاعبين جدد لن يتم قبل بيع بعض الموجودين أولًا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحساس للنادي الكتالوني.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الثنائي الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي والإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الأسماء المرشحة للرحيل عن الكامب نو هم : عثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وكارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الأسماء المذكورة لم تقنع كومان بدليل مشاركتها في دقائق محدودة باستثناء ديمبلي إلا أن عقده الذي ينتهي في صيف 2022 ووجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد ويوفنتوس للتعاقد يجعله مرشح بشكل كبير للرحيل عن صفوف البلوجرانا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في ظل وجود رغبة لتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع ديباي فإن رحيل برايثوايت أمر شبه مؤكد خاصة وأنه لم يشارك سوى 15 دقيقة فقط منذ انطلاق الموسم الحالي وأن نفس الأمر ينطبق على فيربو الذي فقد دوره حتى كبديل لألبا في وجود سيرجينو دست.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يواجه مشكلة في التخلص من أومتيتي في ظل إصابته المتكررة وراتبه المرتفع وهو ما أفسد محاولات انضمامه إلى ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



