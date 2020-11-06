صحيفة تشيد بالإمارات: تضع خطط استراتيجية شاملة للتعامل مع كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة إماراتية، تحت  عنوان " رؤية القائد " يأتي تأكيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأهمية الكبرى لتوجيهات ورؤى ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تعزيز خطط نمو الاقتصاد الوطني خاصة خلال جائحة " كورونا "، ليؤكد عزيمة قائد صمم دائما على أن تكون المسيرة بأفضل حال مهما كانت التحديات".

 

وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "اليمن العربي"، نحن في وطن نؤمن جميعا بأن التوجيهات السديدة والرؤية البعيدة للقيادة الرشيدة كفيلة بالتعامل الأفضل مع جميع التحديات والتغلب عليها أيا كانت حتى لو بحجم الجائحة الوبائية " كوفيد19 " وما كان لها من آثار وتداعيات على العالم أجمع، إذ تبقى دولة الإمارات الاستثناء وتجسد من خلال مسيرتها الحافلة عزيمة واستراتيجيات تضمن التعامل مع كافة الأحداث الطارئة ومواصلة زخم التنمية الوطنية ودعم جميع المتأثرين".

 

وأشارت إلى أنه منذ بداية الظروف التي سببها فيروس "كورونا"، كان تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه لن يكون هناك توقف لأي مشروع، وحظي الجميع بمكرمات سموه والدعم الكبير خلال الظرف الدقيق، مما كان له الفضل في تدارك أي تأثيرات يمكن أن تنعكس على الجميع سواء أكانوا أفرادا أو بالنسبة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ بينت الخطط الموضوعة الأهمية الكبرى التي يحظى بها القطاع الخاص في الدولة فكان له كل ما يحتاجه خلال الأزمة للتخفيف من التداعيات ودعم مواصلة الأعمال التي يقوم بها.

 

واختتمت " الوطن " افتتاحيتها بالقول " إن الخطط الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع " الجائحة " أكدت القوة والعزيمة وما تنعم به الدولة في ظل رعاية القيادة الرشيدة من قدرة على التعامل مع مختلف الظروف الدقيقة وتبديد آثارها ومنع أي انعكاس لها على جميع المشاريع، فالأولويات الكبرى كالصحة والتعليم والحفاظ على زخم العملية الاقتصادية جميعها بينت مدى الاستعداد والإمكانات على المستوى الوطني للتعامل مع مختلف الحالات والظروف، وهو ما نتلمسه ونعيشه جميعا على أرض الوطن الطاهرة من خلال الموازنة الدقيقة بين استعادة دورة الحياة الطبيعية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع عبر الإجراءات الاحترازية والوقائية، والجميع مطمئن وواثق أن النجاح خيار وحيد وستبقى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من قبيل " لا تشلون هم " أكبر دليل على حرص القائد والوالد على شعبه وكل من يقيم في الدولة، وها هي الإمارات تواجه بشجاعة واستراتيجية محكمة " كوفيد19 " وتقترب من الانتصار التام عليه عبر خطط مباشرة تؤكدها الأرقام التي تعكس النجاح التام في التعامل مع الجائحة. 

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