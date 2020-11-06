تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعه على مدينة الإسكندرية وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة ابنائنا الطلاب.



كان صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.



وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.



وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية.



وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.



