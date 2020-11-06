محافظ الشرقية يكشف استعداداته لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود غراب، محافظ الشرقية إن المحافظة استعدت لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأمور تسير على ما يرام.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، اليوم الجمعة أنه تم المرور على جميع اللجان الانتخابية، وتم التأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة وفرت الكمامات للناخبين بالإضافة إلى بوابات التعقيم، وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتخابات، مؤكدا أن العملية الانتخابية تسير تحت المراقبة الشديدة.

وفي سياق منفصل، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

أولا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

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