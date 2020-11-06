ارتفاع منصات التنقيب عن النفط الأمريكية للأسبوع السابع

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للاسبوع السابع على التوالي لتزيد بنحو 5 منصات خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 226 منصة.

في حين تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بنحو منصة واحدة ليصل إلى 71 منصة خلال الأسبوع الحالي.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر  بنسبة 4 بالمائة إلى 37.22 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 3.4 بالمائة عند مستوى 39.38 دولار للبرميل.

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