أول تعليق من محمد صلاح على تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي إفريقيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أنه كان يتمنى خوض الأهلي والزمالك نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكنه يخشي ذلك تأثير الأمر على منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الرياضية: "كنت أتمنى أن يلعب الأهلي والزمالك معًا في النهائي، لكن في نفس الوقت أتمنى ألا يكون هناك حساسية بين اللاعبين في المنتخب."

وأضاف: "تمثيل جيد للكرة المصرية أن يلعب الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك لعب بيراميدز لنهائي الكونفدرالية".

وأتم: "أتمنى أن نرى مباراة جيدة بين الفريقين، على أن يفوز الفريق الأفضل في النهاية".

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