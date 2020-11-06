صحة كفر الشيخ تنفي إزدياد إصابات كورونا في "بلطيم"

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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الإصابات بفيروس كورونا علي مستوي المحافظة هي في الحدود الطبيعية ولم يحدث إزدياد كما يروج البعض، وهو الغير صحيح تماما.



وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا صحة لما يتردد عن تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطين في بلطيم كما يتم ترويجه، موضحة أن مستشفي عزل بلطيم بها ما يقرب من 40 سرير عناية مركزة لمرضي كورونا وأن المشغول منهم لا يتجاوز ال 20 سريرا وهو ما يؤكد أن الإصابات في بلطيم وعلي مستوي المحافظة غير مرتفعة.



كما نفت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أعداد الوفاة مؤخرا لمصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى بلطيم للعزل.



وأكدت المديرية، في بيان، أنه لا أساس من الصحة لذلك، وأن عدد حالات الوفاة أمس الخميس لم يتجاوز 3 حالات فقط، ومنهم حالة كانت في عزل منزلي وتدهورت حالتها وتوفت فور وصولها المستشفى، وحالة أخرى كانت لمريض ضغط وسكر ونتيجة آخر عينه pcr سلبي، وسبب الوفاة فشل حاد بعضلة القلب MI.



وحالة أخرى كانت في عزل منزلي، وتم استقبالها بالمستشفى وتحويلها لقسم العناية إلا أنه كان مريض بالسكر، وتم عمل جميع الإجراءات اللازمة وتلقى بروتوكول العلاج ووافته المنيه.