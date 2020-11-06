استعدادات مديرية أمن القاهرة لانتخابات البرلمان غدا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أستعدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لتأمين انتخابات مجلس النواب غدا، وعقد اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة اجتماعًا أمنيا مع مديري الإدارات بالمحافظة ورؤساء القطاعات لمناقشة خطة تأمين اللجان الانتخابية.


ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الإنتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.


واشتملت الخطة على نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك سيتم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكلا من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الإنتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الإنتقال تحسبًا لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل، كما أكد على ضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين إنتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.

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