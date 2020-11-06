محمد موسى: "نهاية أردوغان قربت" (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:36 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن الإرهابي رجب طيب أردوغان كل يوم تعرض له وثائق ومكالمة مسربة تفضح ممارساته المتطرفة سواء بتركيا أو بالمنطقة العربية.

أكد "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لن يصمت أمام الجرائم التي يرتكبها الأغا التركي ضد الإنسانية من أجل أهوائه الشخصية ولن نتوانى لحظة في كشفه وترعيته أمام العالم.

وتابع، "إحنا مستمرين في كشف كل ممارسات الديكتاتور العثماني لحد ما نكسر وراه زير يوم ما الشعب التركي يخلعه من الحكم ودايما بقول لكم.. والله نهاية أردوغان قربت خالص هو وجماعته المتطرفة".


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