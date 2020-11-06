الليلة.. محمود عبد المغني وعائلته ضيوف برنامج "معكم" لمنى الشاذلي

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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان محمود عبد المغني وعائلته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" والمذاع على قناة "cbc" الليلة في تمام الساعة ال9 مساء.



ومن المقرر أن تدور الحلقة في إطار ترفيهي وتتحدث زوجة محمود عبد المغني عن لقائه به لأول مرة وعن مواقف في حياتهم الشخصية.



وأعلن "عبد المغني" عن استضافته في إحدى حلقات برنامج "معكم" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلا: "انتظرونا الساعة 9 مساءً مع الأستاذة منى الشاذلى على CBC".



ويعرض للنجم محمود عبد المغني خاليا مسلسل "خيط حرير" وهو بطولة مى عز الدين، ومى سليم، وسوسن بدر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.