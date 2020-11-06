محمد موسى: سفير لبنان بالقاهرة رجل واعي وفاهم حجم مصر
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:31 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إنه منذ تولي علي حسن الحلبي، مسئولية سفارة لبنان في القاهرة، والعلاقات المصرية اللبنانية تشهد تطورا كبيرا، ونجد أن هناك أفاق للتعاون بين البلدين.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط احمر" على قناة الحدث اليوم، إن السفير اللبناني في القاهرة هو سفير فوق العادة، لأنه سفير واعي وفاهم حجم مصر وثقلها السياسي ودورها الإقليمي والدولي.
وتابع: "عايز أقول كلمتين مهمين وهما أن لبنان الشقيق يحتاج منا نحن العرب كل لدعم وفي مختلف الاتجاهات، وعايز أقول أن السيد السفير علي حسن الحلبي سفير لبنان في مصر منذ أن تولي المسئولية كسفير لبلاده هنا بمصر، والعلاقات المصرية اللبنانية تتميز يوما بعد الأخر، وتزداد تميزا، ونجد أن هناك أفاق تعاون في مختلف الاتجاهات والمجالات.