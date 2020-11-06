محمد موسى: سفير لبنان بالقاهرة رجل واعي وفاهم حجم مصر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:31 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إنه منذ تولي علي حسن الحلبي، مسئولية سفارة لبنان في القاهرة، والعلاقات المصرية اللبنانية تشهد تطورا كبيرا، ونجد أن هناك أفاق للتعاون بين البلدين.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط احمر" على قناة الحدث اليوم، إن السفير اللبناني في القاهرة هو سفير فوق العادة، لأنه سفير واعي وفاهم حجم مصر وثقلها السياسي ودورها الإقليمي والدولي.

وتابع: "عايز أقول كلمتين مهمين وهما أن لبنان الشقيق يحتاج منا نحن العرب كل لدعم وفي مختلف الاتجاهات، وعايز أقول أن السيد السفير علي حسن الحلبي سفير لبنان في مصر منذ أن تولي المسئولية كسفير لبلاده هنا بمصر، والعلاقات المصرية اللبنانية تتميز يوما بعد الأخر، وتزداد تميزا، ونجد أن هناك أفاق تعاون في مختلف الاتجاهات والمجالات.

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