محمد موسى: الثعابين تلدغ المواطنين بالجيزة (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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رصدت عدسات برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، معاناة أهالي حي العمرانية، بمحافظة الجيزة، من انتشار القمامة في جميع شواع المنطقة بشكل ينذر بكارثة كبيرة ومخاطر لا يمكن حصرها.

وقال الإعلامي محمد موسى مقدم البرنامج، إن أزمة انتشار القمامة تمثل خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، لأنها مصدر هام لجذب الحشرات والقوارض والتي تقوم بنقل العدوى والأمراض والأوبئة بين المواطنين.

وتابع "موسي"، منازل الأهالي غرقت في مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة وأصبحت المنطقة ملجأ للحيوانات والكلاب الضالة.

وأضاف، الحشرات الغريبة والثعابين تحاصر منازل الأهالي مناشد المسئولين سرعة انقاذ المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

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