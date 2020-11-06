محمد موسى: الثعابين تلدغ المواطنين بالجيزة (فيديو)
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:29 م
أمنية فوزي
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رصدت عدسات برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، معاناة أهالي حي العمرانية، بمحافظة الجيزة، من انتشار القمامة في جميع شواع المنطقة بشكل ينذر بكارثة كبيرة ومخاطر لا يمكن حصرها.
وقال الإعلامي محمد موسى مقدم البرنامج، إن أزمة انتشار القمامة تمثل خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، لأنها مصدر هام لجذب الحشرات والقوارض والتي تقوم بنقل العدوى والأمراض والأوبئة بين المواطنين.
وتابع "موسي"، منازل الأهالي غرقت في مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة وأصبحت المنطقة ملجأ للحيوانات والكلاب الضالة.
وأضاف، الحشرات الغريبة والثعابين تحاصر منازل الأهالي مناشد المسئولين سرعة انقاذ المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
وقال الإعلامي محمد موسى مقدم البرنامج، إن أزمة انتشار القمامة تمثل خطر حقيقي يهدد صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، لأنها مصدر هام لجذب الحشرات والقوارض والتي تقوم بنقل العدوى والأمراض والأوبئة بين المواطنين.
وتابع "موسي"، منازل الأهالي غرقت في مياه الصرف الصحي بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة وأصبحت المنطقة ملجأ للحيوانات والكلاب الضالة.
وأضاف، الحشرات الغريبة والثعابين تحاصر منازل الأهالي مناشد المسئولين سرعة انقاذ المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.