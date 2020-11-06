ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية لحادث تصادم سيارتين بمنطقة بين الجبلين في 15 مايو مايو.


وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادتها لطبيعتها.


وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بين ميكروباص وسيارة في 15 مايو.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو
ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ يوم

موسيماني يتراجع عن عودة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 11 ساعة

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

بدري بانون يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل انضمامه لصفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 14 ساعة

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض 3 لاعبين في صفقة بيكهام.. تعرف عليهم

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى شارع النصر

توقف حركة المرور أعلى الطريق الدائري إثر حادث تصادم سيارتين

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى محور محمد زكي

زحامات مرورية أعلى محور الثورة بسبب تصادم سيارتين

زحامات مرورية أعلى الدائري بسبب تصادم سيارتين

إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:49 م

الصور الأولى لهنادى مهنى من حفل زفافها

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن فترة حضانة فيروس كورونا

08:14 م

عاجل.. ترامب: الرئاسة باتت أكثر أهمية مع هجوم الديموقراطيين

07:11 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

01:17 م

بشائر سارة.. مواعيد قريبة لظهور "لقاح كورونا"

03:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه