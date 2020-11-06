ننشر الصور الأولية لحادث تصادم مروري بمايو

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حصلت بوابة الفجر علي الصور الأولية لحادث تصادم سيارتين بمنطقة بين الجبلين في 15 مايو مايو.





وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادتها لطبيعتها.





وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بين ميكروباص وسيارة في 15 مايو.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.