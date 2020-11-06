سيراميكا كليوباترا يفاوض نجم الزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قررت إدارة فريق سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، الدخول فى مفاوضات قوية مع محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، للحصول على خدماته.


ويستهدف سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن  محمد عواد قد خرج من حسابات الأجهزة الفنية لنادى الزمالك بالفترة الماضية، سواء ميتشو أو كارتيرون أو باتشكيو فى ظل تألق محمد أبو جبل الحارس الأساسى.

ووضعت إدارة الكرة في القلعة البيضاء  محمود جنش ليكون بديلاً للحارس أبو جبل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى محمد صبحى حارس المنتخب الأوليمبى

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محمد عواد سيراميكا كليوباترا الزمالك

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