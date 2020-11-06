"حياة شعبنا لا تساوي شيئًا".. شاهد| فضيحة جديدة لأردوغان

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قال الإعلامي محمد موسى، إن أردوغان "سلطان الخرفان" يهين شعبه كثيرا، كان آخرها أمس الخميس حينما قال "حياة شعبنا لا تساوي شيئا"، وذلك في خطابه بمؤتمر حزب "الندالة والتنمية الإخواني بمدينة سامسون".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن وسائل الإعلام الموالية للنظام التركي الحاكم تناقلت كلام أردوغان دون أي محاولة للتصحيح، "وده بيعكس وضع الإعلام القومي في تركيا تحت حكم الأردوغان، وبيوضح حاجة مهمة وهي إن الإعلام الموالي لأردوغان فشل في تصحيح الخطأ اللفظي اللي صدر من رئيس الدولة وهو بيهين شعبه على الهواء".



وتابع: "طبعا حياة الأتراك لا تعني شيئا بالنسبة لأردوغان، لأن الشعب بالنسبة له هما أهله وعشيرته من الموالين لجماعة الإرهابية، والخيبة القوية أن الرئاسة التركية بتطلع بيان وبيبعتوه لوسائل الإعلام الحكومية دون تصحيح للخطأ، وده معناه أن هذا لم يكن خطأ، ولكنه كان مقصود، لأنه لو كان خطأ كان بيان الرئاسة التركية خرج بتصحيح للمعنى"، ويقول إنه "لا شيء أغلى من حياة شعبنا"، ولكن البيان تضمن عبارة "حياة شعبنا لا تساوي شيئًا".



