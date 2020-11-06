هوفنهايم يجدد تعاقده مع نجم الفريق

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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جدد نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، تعاقده بشكل رسمي مع لاعبه الأرميني سارجيس أداميان حتي عام 2023 بعد أداء اللاعب المميز خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الإصابة في القدم أبعدت اللاعب عن صفوف الفريق لعدة شهور في الموسم الماضي ، ولكنه كافح من أجل العودة لصفوف الفريق.

وسجل أداميان هدفين ليقود الفريق إلى الفوز الكبير 5 -0 على سلوفان ليبريتش أمس الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال أداميان : "أشعر بالسعادة فعلا في هوفنهايم... أقدر حقا دعمهم لي ومنحي فرصة اللعب في الدوري الألماني (بوندسليجا) رغم اللعب في الدرجة الرابعة قبل بضع سنوات فقط".

وانتقل أداميان من فريق يان ريجينسبرج ، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ، إلى هوفنهايم في صيف 2019 ، وخاض مع الفريق 20 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.

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هوفنهايم الدوري الألماني

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