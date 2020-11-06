موسى عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية: "مش عايزين نفرح الخونة"
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:17 م
أمنية فوزي
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أعرب الإعلامي محمد موسى عن ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسساته التشريعية وفقا للدستور، لافتا أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة حرجة تستدعي تكاتف جموع المواطنين بمختلف أطيافهم خلف القيادة السياسية.
وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، واثق إن الشعب المصري سيخرج غدا عن بكرة أبيه للمشاركة والإدلاء بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 لدفع عجلة التنمية.
أضاف، "مش عايزين نفرح الخونة فينا أمثال "الطبال" محمد ناصر و"لوسي" الشهير بمعتز مطر، لافتا أن مصر شهد خلال الفترة الماضية تنمية غير مسبوقة في تاريخها في ظل المؤامرات التي تتعرض لها الدولة من قوى الإرهاب الداخلية والخارجية.
وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، واثق إن الشعب المصري سيخرج غدا عن بكرة أبيه للمشاركة والإدلاء بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 لدفع عجلة التنمية.
أضاف، "مش عايزين نفرح الخونة فينا أمثال "الطبال" محمد ناصر و"لوسي" الشهير بمعتز مطر، لافتا أن مصر شهد خلال الفترة الماضية تنمية غير مسبوقة في تاريخها في ظل المؤامرات التي تتعرض لها الدولة من قوى الإرهاب الداخلية والخارجية.