موسى عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية: "مش عايزين نفرح الخونة"

Advertisements

أعرب الإعلامي محمد موسى عن ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه على استكمال مؤسساته التشريعية وفقا للدستور، لافتا أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة حرجة تستدعي تكاتف جموع المواطنين بمختلف أطيافهم خلف القيادة السياسية.



وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، واثق إن الشعب المصري سيخرج غدا عن بكرة أبيه للمشاركة والإدلاء بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 لدفع عجلة التنمية.



أضاف، "مش عايزين نفرح الخونة فينا أمثال "الطبال" محمد ناصر و"لوسي" الشهير بمعتز مطر، لافتا أن مصر شهد خلال الفترة الماضية تنمية غير مسبوقة في تاريخها في ظل المؤامرات التي تتعرض لها الدولة من قوى الإرهاب الداخلية والخارجية.

