موسى: الانتخابات البرلمانية تستكمل مسار الإصلاح السياسي والتشريعي

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قال الإعلامي محمد موسى، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، تمثل خطوة كبيرة لدعم الدولة المصرية بشكل أكبر لاستكمال الشكل السياسي للحياة النيابية.



وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين بضرورة الاختيار عن وعي للنواب الجدد، لافتا أن المصريين في الخارج سجلوا نماذج وطنية في إقبالهم على السفارات المصرية في دول العالم للتصويت في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.



تابع، المشاركة في الانتخابات وأهمية النزول أمام المقار الانتخابية رسالة تسجل من خلالها أروع المشاهد في الوطنية وحرصنا كمواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والتعاون مع القيادة السياسية للعبور من هذه الخطوة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.

