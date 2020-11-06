موسى: الانتخابات البرلمانية تستكمل مسار الإصلاح السياسي والتشريعي

موسى: الانتخابات البرلمانية تستكمل مسار الإصلاح السياسي والتشريعي
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:14 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، تمثل خطوة كبيرة لدعم الدولة المصرية بشكل أكبر لاستكمال الشكل السياسي للحياة النيابية.
وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين بضرورة الاختيار عن وعي للنواب الجدد، لافتا أن المصريين في الخارج سجلوا نماذج وطنية في إقبالهم على السفارات المصرية في دول العالم للتصويت في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
تابع، المشاركة في الانتخابات وأهمية النزول أمام المقار الانتخابية رسالة تسجل من خلالها أروع المشاهد في الوطنية وحرصنا كمواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والتعاون مع القيادة السياسية للعبور من هذه الخطوة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.
وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين بضرورة الاختيار عن وعي للنواب الجدد، لافتا أن المصريين في الخارج سجلوا نماذج وطنية في إقبالهم على السفارات المصرية في دول العالم للتصويت في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
تابع، المشاركة في الانتخابات وأهمية النزول أمام المقار الانتخابية رسالة تسجل من خلالها أروع المشاهد في الوطنية وحرصنا كمواطنين على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والتعاون مع القيادة السياسية للعبور من هذه الخطوة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي والتشريعي في مصر.