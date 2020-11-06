"عشان بلدكم".. محمد موسى يطالب المواطنين المشاركة فى العرس الديمقراطى
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:13 م
أمنية فوزي
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حث الإعلامي محمد موسى جموع الشعب المصرى على ضرورة المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، المقررة غدا السبت في التاسعة صباحا، من أجل مصر.
وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل استكمال لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنين أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى.
تابع، المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا غير مسبوق لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية.
وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل استكمال لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنين أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى.
تابع، المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا غير مسبوق لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية.