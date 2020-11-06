"عشان بلدكم".. محمد موسى يطالب المواطنين المشاركة فى العرس الديمقراطى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حث الإعلامي محمد موسى جموع الشعب المصرى على ضرورة المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، المقررة غدا السبت في التاسعة صباحا، من أجل مصر.

وطالب، موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع بقوة لأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل استكمال لمسيرة العرس الديمقراطي التي حققها المواطنين أمام اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى.

تابع، المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية شهدت إقبالا غير مسبوق لفئات وشرائح المجتمع المختلفة أهمها المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة التي كانت مشاركتهم بكثافة عالية.

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