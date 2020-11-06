مصطفى بكري: بايدن على أعتاب البيت الأبيض

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح على أعتاب البيت الأبيض، رغم كل التطورات الدرامية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أن ترامب لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة حال الإعلان عن فوز بايدن.

وأوضح بكري، أن بايدن تقدم على ترامب في عدة ولايات حاسمة، وحول النتائج لصالحه، في بنسلفانيا ويتقدم على ترامب بخمسة آلاف صوت.

وأكد بكري، أن بايدن يتفوق في جورجيا على ترامب بفارق 1097 صوتًا مع استمرار فرز الأصوات، مضيفا أن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في ولاية نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84% من الأصوات.

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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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