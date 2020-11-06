الأهلي يعرض 3 لاعبين في صفقة بيكهام.. تعرف عليهم









حسم النادي الاهلي صفقة أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجله بشكل نهائي، بعد الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية والمالية لانتقال اللاعب للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي عرض على نادي وادي دجله الحصول على محمد فخري وعربي بدر ومحمد شكري ضمن صفقة بيكهام من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.





وأشارت إلى أن نادي وادي دجلة رفض فكرة التعاقد مع السنغالي اليو بادجي، في ظل سعي إدارة النادي الاهلي لإعارة اللاعب من أجل استقطاب مهاجم جديد بناءًا على طلب بيتسو موسيماني.





وكان ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة قد أعلن في وقت سابق، عن إتمام النادي الأهلي لصفقة أحمد رمضان بيكهام وعودة اللاعب مجددا إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل، بعد إنهاء كافة إجراءات الصفقة.



