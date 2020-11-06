مصطفى بكرى يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

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كشف الإعلامي مصطفى بكرى، حقيقة إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدا أن هذه الأخبار التي تتردد عبر "السوشيال ميديا" عارية عن الصحة تماما.



وقدم "بكرى"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد، بلاغ على الهواء إلى مساعد وزير الداخلية للاتصالات والإنترنت، مشيرا إلى أن هناك صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك تروج شائعات عنه.



وتابع الإعلامي: "يجب التحقيق واتخاذ إجراء حاسم، هذا الأمر أصبح سخيف، ويثير الذعر لدى الأهل والأصدقاء"، معلقا: "أمبارح كانت اتصالات من كل الناس.. الإخوان بيلعبوا من كل حته".

