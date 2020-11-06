هل دخلت مصر الموجة الثانية من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب



وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن نسبة كبيرة من الحالات بسيطة ومتوسطة، ونسبة الحالات التي تحتاج إلى دخول مستشفيات أقل، مشددا على استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا يسوء الوضع، وتزداد الحالات، وبالتالي ستتخذ الحكومة إجراءات أخرى.



وعن بداية الموجة الثانية للجائحة في مصر، عقب، "هل نحن في امتداد للموجة الأولى، أو بداية موجة ثانية.. مش مهم التسميات حاليا، الأهم هو أن نحتاط ونحذر حتى لا تزيد الحالات"، منوها بأن الوسيلة المضمونة لتجنب الإصابة هو الوقاية والالتزام بالاجراءات الاحترازية.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ذروة فيروس كورونا في مصر كانت خلال شهر يونيو ويوليو الماضيين، ثم بدأت تنخفض أعداد الإصابات، منوها بأنهم كانوا يتوقعون حدوث زيادة جديدة في الأعداد في بداية فصل الخريف، وهو ما تحقق بالفعل، حيث نشهد زيادة طفيفة فالأعداد.