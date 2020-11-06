"بكري" عن تأمين الداخلية انتخابات البرلمان: أداء رفيع المستوى

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي مصطفى بكرى، بتأمين وزارة الداخلية للانتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قدمت أداء رفيع المستوى خلال المرحلة الأولى.


قال "بكرى"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة إن أمين وزارة الداخلية للانتخابات فى المرحلة الأولى، اتسم بالهدوء والاحترام، وكانت جهودهم عاملا مهمًا فى الاستقرار الانتخابي".

وينطلق غدا السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، بعد أن تنتهي اليوم انتخابات المصريين بالخارج والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين.

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